Anrainer-Kritik wegen Dauerlärm bei Autorennen

Fuglau. Dass es neben einer Rennstrecke gelegentlich zu Lärm- und Staubemissionen kommen kann, ist den Anrainern des Nordrings in Fuglau, Bezirk Horn, bewusst. "Aber jetzt reicht’s. Belastungen rund um die Uhr müssen nicht sein", kritisiert Kurt Nagl, der gleichzeitig auch für andere Nachbarn spricht. Schon am Freitag ist das nächste 24-Stunden-Rennen geplant. Er fordert künftig ein Verbot solcher Events.

"Bei diesen Veranstaltungen handelt es sich nicht um motorsportliche Rennen, sondern um die gezielte Vernichtung schrottreifer Autos", ärgert sich Nagl, dessen Wohnhaus nur knapp einen Kilometer vom Nordring entfernt liegt. "Die Fahrzeuge werden so lange bewegt, bis die Motoren platzen oder andere schwere Schäden an Getriebe oder Fahrwerk auftreten", sagt Nagl. Was ihn besonders stört, sei die ununterbrochene Lärm- und Staubbelastung, wenn sich insgesamt 50 Autos 24 Stunden lang im Kreis bewegen.