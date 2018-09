Anrainer gegen neues Wohnprojekt in Weidling

Auf dem Grund des Alten Feuerwehrhauses in Weidling, einer Katastralgemeinde von Klosterneuburg (Bezirk Tulln), soll ein Neubau entstehen. Geplant sind Genossenschaftswohnungen. Anrainer haben unter dem Zusammenschluss „Team Weidling“ in einem Offenen Brief an den Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager, Vizebürgermeister Roland Honeder und Ortsvorsteher Martin Trat (alle ÖVP) nun Bedenken geäußert und gleichzeitig auch Lösungsvorschläge präsentiert.

Was aus dem ehemaligen Feuerwehrhaus werden soll, war lange Zeit nicht klar. Nun steht aber fest, dass das Zeughaus der Freiwilligen Feuerwehr geschleift werden und einem Neubau weichen soll. „24 Wohneinheiten und ein größeres Geschäft im Erdgeschoß sind geplant“, sagt Irene Edtmayer vom „Team Weidling“.

Der Neubau sei von der Gemeinde als Eigentümer „genau an dem Tag eingereicht worden, an dem in der Gemeinderatssitzung die Bausperre für großvolumige Bauten beschlossen wurde“, schreiben die Anrainer in ihrem Offenen Brief. Die Nachbarn seien aber erst im Sommer 2018 informiert worden. Dieses Vorgehen habe nicht jenem Versprechen entsprochen, das Schmuckenschlager bei der Veranstaltung „Bürgermeister im Ort“ im Mai 2017 gegeben habe. Dabei sei versichert worden, sich mit den Anrainern und dem „Team Weidling“ vorab zusammenzusetzen.