Anrainer bekämpfen „Monsterbau“ in Zwettl

Seit die ersten Informationen zu einem geplanten Wohnbau-Projekt in der Oberen Landstraße in Zwettl bekannt sind, formiert sich immer mehr Widerstand. Mehrere Anrainer kritisieren, dass die Waldviertler Siedlungsgenossenschaft „WAV“ viel zu dicht und viel zu hoch bauen lassen will. Sie verlangen stattdessen eine „vernünftige und moderate Bebauung“, damit das geplante Bauobjekt in das Ensemble der Altstadt passt. Auch die „Initiative Denkmalschutz“ äußert ihre Bedenken. Zwettls Bürgermeister Franz Mold ( ÖVP) verteidigt die dichte Verbauung und verweist darauf, dass sich dazu auch schon der Gestaltungsbeirat des Landes Niederösterreich positiv geäußert habe.