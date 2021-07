Angerns Bürger überstimmen Ortschef

440 Unterschriften. So viele Unterstützer haben die Bürger in den Katastralgemeinden Mannersdorf, Ollersdorf und Stillfried/Grub in den letzten zwei Wochen gesammelt. Der Grund: Bürgermeister Robert Meißl, SPÖ, wollte die geplanten Volksbefragung über eine neue Marchbrücke am 21. September lediglich in Angern abhalten.

Damit hatte er sich aber offenbar etwas verspekuliert. Denn auf Grund des großen Zuspruchs in den Katastralgemeinden wurde die Aktion sogar bereits vorzeitig beendet. "Neun von zehn Personen haben sich für die Befragung ausgesprochen", sagt ÖVP-Gemeindeobmann Christian Kalenda. "Ob die Bürger nun an der Befragung teilnehmen, obliegt jedem selbst, aber es haben nun zumindest alle die Möglichkeit dazu", fasst Karl Müller den Grund der Unterschriftenaktion zusammen.