Wegen Amtsmissbrauch vor Gericht: Bedingte Haft für Bürgermeister

Ein Bürgermeister aus dem niederösterreichischen Waldviertel hat am Mittwoch am Landesgericht Krems ein Jahr bedingte Haft erhalten. Der ÖVP-Politiker wurde wegen Amtsmissbrauchs im Zusammenhang mit einem Bauverfahren in seiner Gemeinde schuldig gesprochen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.