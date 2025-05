Waldviertel: Erstes Tageszentrum für Ältere ab Herbst

„Ich komme mittags zu dieser Frau, zuerst isst sie, da kann man schlecht plaudern, dann wasche ich Geschirr ab, verstehe sie schlecht. Ich muss los. Sie fragt: ,Wann kommst du wieder?’ Ich sage: ,Um halb 6’, und sie fragt mich dann, was sie denn fünfeinhalb Stunden machen soll, bis ich wieder komme. So etwas bricht mir das Herz“, erzählt Ulrike Frei, sie arbeitet in der mobilen Pflege im Raum Heidenreichstein im Bezirk Gmünd. Sie ist eine der zwei Initiatorinnen des ersten Tageszentrums für ältere Menschen im Waldviertel.