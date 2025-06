Ende einer Polit-Posse: Brigadier führt nun Truppenübungsplatz Allentsteig

Tanner versuchte daraufhin, die Position einer Neubewertung zu unterziehen, was eine Umgehung der Zustimmungspflicht des Bundespräsidenten ermöglicht hätte. Dieses Vorhaben scheiterte jedoch am damaligen Vizekanzler Werner Kogler (Grüne), der für den öffentlichen Dienst zuständig war.

Mittlerweile hat sich die Situation auf anderem Weg geklärt: Oberst Gaugusch wurde zum Leiter des Führungssimulators in Weitra (Bezirk Gmünd) bestellt. Am Dienstag übernahm Brigadier Christian Riener offiziell das Kommando über den TÜPL Allentsteig.

Bei der feierlichen Kommandoübergabe waren unter anderem Militärkommandant Georg Härtinger und Landtagsabgeordneter Franz Mold anwesend.

Mission in Mali geleitet

Riener war zuletzt in der Abteilung für militärstrategische Einsatzkoordination im Verteidigungsministerium tätig. Von 2018 an leitete er die Abteilung Einsatzführung und war somit für sämtliche Einsätze im In- und Ausland verantwortlich. Davor kommandierte er die 4. Panzergrenadierbrigade in Linz. In den Jahren 2021 und 2022 fungierte er zudem als Befehlshaber der EU-Trainingsmission in Mali.