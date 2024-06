Amstetten: Schock um plötzlichen Tod eines beliebten Stadtpolizisten

Dass der stellvertretende Kommandant der Stadtpolizei am Mittwochabend nach dem Dienst ohne Vorzeichen und gesundheitliche Probleme daheim plötzlich tot zusammensackte, sorgt in Amstetten für einen Schock.

Der beliebte Gesetzeshüter wird am kommenden Freitag (11 Uhr) in der Amstettner Stadtpfarrkirche St. Stephan in einem Trauergottesdienst verabschiedet. Der Abteilungsinspektor hätte in genau einem Monat seinen 56. Geburtstag gefeiert.

Sicherheitsvertrauensperson der Stadtgemeinde

Er war 1996 als Wachebeamter in den Dienst bei der Stadtpolizei Amstetten eingetreten. 2017 wurde er zum 2. Stellvertreter des Stadtwachekommandanten ernannt.