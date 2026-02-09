Schwer verletzt: Pkw-Lenker krachte im Stadtgebiet in Gartenmauer
Bei einem schweren Unfall im Amstettner Stadtgebiet wurde in der Nacht auf Montag ein verletzter Autolenker in seinem Wagen eingeschlossen. Feuerwehr und Rettung standen im Einsatz.
Auf der Stadtausfahrt Richtung Ardagger (L90) war ein Autolenker von der Straße abgekommen und nach dem Gehsteig zwischen dem hauseck und einem Laternenmast in eine Gartenzaunsäule gekracht.
Eingeschlossen
Der Schwerverletzte war im schwer demolierten Fahrgastraum des Wagens eingeschlossen. Er musste befreit und behutsam mit dem Rettungsboard vom Unfallwagen weggetragen werden.
Nach der Erstversorgung durch das Notarztteam und Sanitäter des Roten Kreuzes wurde er ins Spital gebracht.
Die Bergung des Unfallswracks führte die Feuerwehr Amstetten nach der Menschenrettung mithilfe des Wechselladegeräts durch.
