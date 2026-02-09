Niederösterreich

Schwer verletzt: Pkw-Lenker krachte im Stadtgebiet in Gartenmauer

Schwer beschädigtes Auto in Hausgarten
Fahrer wurde bei Crash in Amstetten im Autowrack eingeschlossen.
Von Wolfgang Atzenhofer
09.02.26, 10:10

Bei einem schweren Unfall im Amstettner Stadtgebiet wurde in der Nacht auf Montag ein verletzter Autolenker in seinem Wagen eingeschlossen. Feuerwehr und Rettung standen im Einsatz.

Auf der Stadtausfahrt Richtung Ardagger (L90) war ein Autolenker von der Straße abgekommen und nach dem Gehsteig zwischen dem hauseck und einem Laternenmast in eine Gartenzaunsäule gekracht.

Eingeschlossen

Der Schwerverletzte war im schwer demolierten Fahrgastraum des Wagens eingeschlossen. Er musste befreit und behutsam mit dem Rettungsboard vom Unfallwagen weggetragen werden.

Erstversorgung des Schwerverletzten.

Erstverletzung des Schwerverletzten.

Nach der Erstversorgung durch das Notarztteam und Sanitäter des Roten Kreuzes wurde er ins Spital gebracht.

Die Bergung des Unfallswracks führte die Feuerwehr Amstetten nach der Menschenrettung  mithilfe des Wechselladegeräts durch. 

