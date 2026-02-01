Niederösterreich

Großeinsatz der Feuerwehren bei Brand von Recyclingmaterial in NÖ

Brand von Shreddermaterial
Acht Feuerwehren standen beim Feuer im Gewerbegebiet Heide im Bezirk Amstetten im Einsatz.
Von Wolfgang Atzenhofer
01.02.26, 08:19

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Brennendes Shreddermaterial in einem Metall-Recycling-Betrieb war der Grund für einen Großeinsatz der Feuerwehren im Bezirk Amstetten. Mit einem massiven Löscheinsatz konnte verhindert werden, dass sich das Feuer auf andere Bereiche des Betriebs ausbreitet.

Die zuständige Feuerwehr Niederhausleiten-Höfing wurde am Freitag gegen 16 Uhr zum Brandeinsatz im Betrieb Metran im Industriegebiet Heide zwischen Ulmerfeld-Hausmening und Kematen/Ybbs alarmiert. Über die Bezirksalarmzentrale wurde die hohe Alarmstufe B3 ausgerufen, womit insgesamt acht Feuerwehren aus der Region zur Bekämpfung des Feuers beordert wurden.

Brand in Holzbetrieb: Feuerwehren verhinderten Großbrand in Öhling

Schon bei der Anfahrt sei eine mächtige Rauchsäule weithin sichtbar gewesen, berichtete die Feuerwehr Niederhausleiten-Höfing. Das im Freien gelagerte Shreddermaterial war aus bislang unbekannter Ursache in Brand geraten. In dem Betrieb sind Brände, die oft durch Selbstentzündung entstanden sind, keine Seltenheit.

bagger im Einsatz bei Löscharbeiten

Mithilfe eines Baggers wurde das brennende Material zu, gezielten Löschen verteilt.

Um eine weitere Brandausbreitung zu verhindern, habe man das betroffene Recyclingmaterial mittels Radlader und Bagger kontrolliert verteilt und so alle Glutnester ganz gezielt abgelöscht, heißt es im Feuerwehrbericht. 

Koordiniertes Vorgehen

Durch das rasche und koordinierte Vorgehen der Einsatzkräfte und der Metran-Mitarbeiter konnte der Brand aber zügig unter Kontrolle gebracht und schließlich gelöscht werden.

Die  acht Wehren (FF Niederhausleiten-Höfing, FF Kematen/Ybbs, BTF Mondi Neusiedler GmbH, FF Aschbach-Markt, FF Allhartsberg, FF Amstetten, FF Kröllendorf-Wallmersdorf, FF Ulmerfeld-Hausmening) standen mit 15 Fahrzeugen sowie 86 Freiwilligen im Einsatz. Ebenso waren Rettung und Polizei am Einsatzort. 

Einsatzende

Nach rund eineinhalb Stunden konnte „Brand aus“ gegeben werden und die eingesetzten Wehren rückten wieder in ihre Feuerwehrhäuser ein.
 

Mehr zum Thema

Amstetten
kurier.at, watzenh  | 

Kommentare