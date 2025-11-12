Niederösterreich

Feuerwehr in Amstetten rettete Kautz "Harry Hotter" aus einem Kaminrohr

Kautz Harry in Amstetten
Rauchfangkehrer entdeckte hilfloses Tier.
12.11.25, 17:20
Kommentare

Zur nicht alltäglichen Tierrettung wurde die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Amstetten am Mittwochvormittag gerufen. Ein Rauchfangkehrer hatte einen hilflos in einem Kamin gefangenen Kautz entdeckt und die Freiwilligen zur Unterstützung geholt.

Firmenhalle wurde in Amstetten Raub der Flammen

Die Eule dürfte sich neugierig in das Kaminrohr gewagt haben, konnte sich dann aber aus eigener Kraft nicht mehr befreien.

Kautz gerettet

Vogel wurde wohlbehalten aus dem Kamin geholt.

Mit vereinten Kräften konnte der kleine Abenteurer, den die Feuerwehrleute  kurzerhand „Sir Harry Hotter“ tauften, behutsam aus der Zwangslage befreit werden.

retter mit gerettetem Kautz

Retter mit Harry Hotter: Freude über den gelungenen Einsatz. 

Bei einem kurzen  Gesundheitscheck habe man beruhigt festgestellt, dass der Vogel unversehrt geblieben war, berichtete die Feuerwehr Amstetten. Danach wurde er zurück in den Wald gebracht, wo Harry Hotter sofort in geschützte Sphären flatterte.

Mehr zum Thema

Amstetten
(kurier.at, watzenh)  | 

Kommentare