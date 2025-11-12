Feuerwehr in Amstetten rettete Kautz "Harry Hotter" aus einem Kaminrohr

Zur nicht alltäglichen Tierrettung wurde die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Amstetten am Mittwochvormittag gerufen. Ein Rauchfangkehrer hatte einen hilflos in einem Kamin gefangenen Kautz entdeckt und die Freiwilligen zur Unterstützung geholt.

Die Eule dürfte sich neugierig in das Kaminrohr gewagt haben, konnte sich dann aber aus eigener Kraft nicht mehr befreien.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Freiwillige Feuerwehr Amstetten Vogel wurde wohlbehalten aus dem Kamin geholt.

Mit vereinten Kräften konnte der kleine Abenteurer, den die Feuerwehrleute kurzerhand „Sir Harry Hotter“ tauften, behutsam aus der Zwangslage befreit werden.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Freiwillige Feuerwehr Amstetten Retter mit Harry Hotter: Freude über den gelungenen Einsatz.