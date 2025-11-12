Feuerwehr in Amstetten rettete Kautz "Harry Hotter" aus einem Kaminrohr
Zur nicht alltäglichen Tierrettung wurde die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Amstetten am Mittwochvormittag gerufen. Ein Rauchfangkehrer hatte einen hilflos in einem Kamin gefangenen Kautz entdeckt und die Freiwilligen zur Unterstützung geholt.
Die Eule dürfte sich neugierig in das Kaminrohr gewagt haben, konnte sich dann aber aus eigener Kraft nicht mehr befreien.
Mit vereinten Kräften konnte der kleine Abenteurer, den die Feuerwehrleute kurzerhand „Sir Harry Hotter“ tauften, behutsam aus der Zwangslage befreit werden.
Bei einem kurzen Gesundheitscheck habe man beruhigt festgestellt, dass der Vogel unversehrt geblieben war, berichtete die Feuerwehr Amstetten. Danach wurde er zurück in den Wald gebracht, wo Harry Hotter sofort in geschützte Sphären flatterte.
