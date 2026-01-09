Niederösterreich

Feuer in Putzmittelschrank: Privatschule in Amstetten wurde evakuiert

Atemschutztrupp hatte Feuer in Griff
Die Feuerwehr hatte den Brand rasch in Griff. Niemand wurde verletzt.
Von Wolfgang Atzenhofer
In der privaten Wirtschaftsschule der Franziskanerinnen in Amstetten ist am Freitagvormittag ein Brand ausgebrochen. Das Feuer war in einem Wandverbau, in dem Reinigungsmittel und Chemikalien aufbewahrt waren, entstanden.

Feuer in Amstettner Innenstadt

Das Feuer war in einem Schulkomplex in der Amstettner Innenstadt ausgebrochen. 

Die Schüler und Schülerinnen wurden aufgrund des Alarms und der Rauchentwicklung rechtzeitig und geordnet evakuiert und in ein benachbartes Gebäude gebracht.

Brandmelder hatten zuvor auf die Gefahr aufmerksam gemacht. Das Feuer war in einem Schrank im Bereich einer Toilette entstanden.

Starke Rauchentwicklung

Schulräume wurden durch Rauchgase belastet.

Ein Atemschutztrupp der alarmierten Freiwilligen Feuerwehr Amstetten löschte den Brand rasch. Anschließend wurden die mit Rauchgasen belasteten Schulräume mit Belüftungsgeräten rauchfrei gemacht.

Feuer in Schulgebäude

Dicke Rauschschwaden zogen aus einem der Fenster in dem Schulkomplex. 

Verletzt wurde niemand, berichtete Philipp Gutlederer von der Feuerwehr Amstetten. Die genaue Brandursache muss von Brandermittlern eruiert werden.

Der Schulkomplex konnte am Freitag nicht mehr für den Unterricht genutzt werden. Der entstandene Schaden dürfte sich in Grenzen halten.

