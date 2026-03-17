Einbrecher verbarrikadiert sich in Haus: Festnahme in Amstetten

Ein 20-jähriger Mann ist am Sonntagabend nach einem Einbruch in ein Wohnhaus in Amstetten festgenommen worden. Der Täter hatte sich laut Polizei im Einfamilienhaus verbarrikadiert.

Beamte konnten den Mann durch ein Fenster im Erdgeschoß sichten. Mit Unterstützung der Schnellen Interventionsgruppe (SIG) wurde die versperrte Tür geöffnet und der Verdächtige festgenommen.

Rucksack gestohlen

Bei der Durchsuchung fanden Polizisten gestohlene Gegenstände, die dem Opfer zurückgegeben wurden. Zudem wurde ein Rucksack sichergestellt. Weitere Ermittlungen ergaben, dass dieser zuvor bei einem Diebstahl auf einem Wiener Bahnhof entwendet worden war.