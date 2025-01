Amstetten: ÖVP-Finanzstadtrat frohlockt über Budget-Überschuss

Millionenschwere Großprojekte, die in Amstetten in den vergangenen Jahren umgesetzt wurden, gehen auf die Substanz. Der schwarz-grünen Stadtregierung wurde von der Opposition deshalb auch Überschuldung und Verschwendung vorgeworfen. Mit einem Rechnungsabschluss für 2024, der einen Überschuss von über einer Million Euro ausweisen soll, setzte ÖVP-Finanzstadtrat Heinz Ettlinger kurz vor der Gemeinderatswahl noch schnell zum Gegenangriff an.