Im zur politischen Wasserschlacht ausgearteten Streit um den Neubau des Amstettener Naturbads, dürften sich die Wogen glätten. Im städtischen Planungsbeirat wurde Dienstagvormittag vom zuständigen Architekturbüro eine neue Variante vorgelegt, die innerhalb des Kostenrahmens auch einen recht opulenten Freibadbereich für Familien und Kinder vorsieht. Dieser war in der ersten Konzeptpräsentation der schwarz-grünen Stadtregierung im April aus Kostengründen so nicht vorgesehen.

SPÖ sieht Erfolg

Die SPÖ Amstetten hat, wie berichtet, eine Kampagne zur „Rettung des Freibades“ gestartet und dafür über eine Petition 1.300 Unterschriften gesammelt. Mit einem Antrag für die Rettung des Freibads blitzten die Roten in der vorwöchigen Gemeinderatssitzung ab. Auch die Idee, das Freigelände mit einem Wasserspielpark gratis zugängig zu machen und den nahen Ybbsstrand auch zur Abkühlung einzubinden, wurde von der SPÖ massiv kritisiert.

ÖVP und Grüne verlangten, erst die Ergebnisse des Planers abzuwarten, „wir wollen sehen, was sich finanziell ausgeht“, hatte ÖVP-Fraktionschef Markus Brandstetter stets gefordert. Die SPÖ Amstetten sieht sich in ihrer Initaitive bestätigt. ÖVP und Grüne hätten eingelenkt, heißt es in einer ersten Stellungnahme.