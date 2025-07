Amstetten: Graffiti-Profis sprayen kunstvoll auf Fassaden und aufs Pflaster

Beim Urban Art Festival in Amstetten will eine 30-köpfige Künstlerschar Samstag und Sonntag für ein buntes Kunstspektakel sorgen.

Die schon recht imposante Outdoor-Galerie mit fantastischen Fassadenmalereien und Graffitis wird in Amstetten am kommenden Wochenende wieder vergrößert. Etliche Dutzend bunte und spektakuläre Kunstwerke sind bei Stadtspaziergängen ja bereits jederzeit zu bewundern und werden nun beim "Urban Art Festival“ am Samstag und Sonntag um weitere ergänzt. An den zwei Tagen bietet das Festival ein vielfältiges Programm: Live-Straßenmalerei, 3D-Straßenkunst, Graffiti und Wandmalerei sind in vielen Stadtteilen zu erleben. 30 Künstlerinnen und Künstler aus dem In- und Ausland sollen für eine inspirierende Atmosphäre sorgen.



Dazu wird die Amstettner Innenstadt wieder zum farbenfrohen Kunst-Hotspot. Für Geselligkeit und Genuss soll eine Street-Food-Area am Hauptplatz, täglich von 10 bis 20 Uhr, sorgen. Die Beats von DJ Mevo von 15 bis 18 Uhr sowie die Rhythmen der Drumball Connection am Samstag (18:00) heizen die Stimmung an.

Künstler in Aktion gibts in Amstetten zum Nulltarif an folgenden Orten zu bestaunen: Grillparzerstraße 22, Ybbsstraße in den Bereichen Unterführung Umfahrungsstraße, Umdasch-Stadion und Objekt Hausnummer 56, Graben 35, im Rathaushof sowie in der Fußgängerzone am Hauptplatz. An all diesen Orten entsteht urbane Kunst, direkt vor den Augen des Publikums.

Auch für jene, die selbst kreativ werden möchten, gibts ein Angebot. Am Samstag steigt von 15 bis 18 Uhr ein Graffiti-Workshop mit Wolfgang Hold. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird unter stadtkultur@avb.am um Kontaktaufnahme und Anmeldung geben.

Für Kulturstadtrat Stefan Jandl, ÖVP, ist das Urban Art Festival ein Highlight im Kulturkalender: "Amstetten wird erneut zum urbanen Zentrum kulturellen Schaffens. Das Festival ist ein fixer Bestandteil unseres Kultursommers und bringt nicht nur Farbe, sondern auch Vielfalt und Kreativität in den öffentlichen Raum. Die Werke machen die Stadt bunter und lebenswerter.“

© Stadt Amstetten Stadtrat Stefan Jandl (2.v.r.) mit verantworlichen Organisatoren des Urban Art Festivals.