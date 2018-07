Amstetten: Frau wollte Patientin mit Polster ersticken

„Eine innere Stimme hat mir befohlen, dass das, was mir in Klagenfurt nicht gelungen ist, jetzt zu vollenden“, sagte die Angeklagte.

Was bei dem Prozess in St. Pölten überraschte war der Umstand, dass der Gutachter die 30-Jährige zum Tatzeitpunkt als zurechnungsfähig einstuft, weil sie zwischen Recht und Unrecht unterscheiden kann. Zudem sei der Mordversuch laut Staatsanwaltschaft geplant gewesen, was die Beschuldigte auch zugab.

Die Geschworenen verurteilten die Frau zu fünf Jahren Haft mit gleichzeitiger Einweisung in eine Anstalt für abnorme Rechtsbrecher. Das Urteil ist bereits rechtskräftig.