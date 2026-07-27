Zwei Spuren auf A1 im Bezirk Amstetten über Nacht gesperrt

Wegen eines Fahrbahnschadens im Baustellenbereich auf der Westautobahn (A1) bei Haag (Bezirk Amstetten) werden von Montagabend bis Dienstagfrüh zwischen Oed und St. Valentin zwei der drei Spuren Richtung Salzburg gesperrt.

Die Asfinag habe Reparaturmaßnahmen eingeleitet, teilte das Unternehmen in einer Aussendung mit. An einer raschen Behebung des Schadens werde gearbeitet. In Fahrtrichtung Salzburg sei mit Verzögerungen zu rechnen.