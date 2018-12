AMS streicht Förderung für Jugendarbeitsprojekt

Sie schlichten Kisten, beraten Kunden oder machen Telefondienst. Doch für die Jugendlichen, die in den zwei AR.SOS Shops des SOS Kinderdorfs in der Hinterbrühl und Mödling arbeiten, ist das nicht selbstverständlich. „Das sind Jugendliche, die es am ersten Arbeitsmarkt nicht schaffen und sich am zweiten schwer tun“, sagt Leiterin Andrea Schritter.

Bei AR.SOS werden sie in einem normalen Arbeitsverhältnis angestellt, erhalten berufsspezifische Trainings, Förderunterricht oder Berufspraktika vermittelt. Seit der Gründung 1998 wurden 227 Jugendliche aus dem Raum Mödling – teils aus den SOS Kinderdörfern, teils vom AMS vermittelt – arbeitsfit gemacht. Doch für 2019 gab das AMS bekannt, das Projekt nicht mehr zu fördern. Damit fallen 250.000 Euro weg. Fünf der aktuell zehn Jugendlichen und fünf Arbeitstrainer müssen gekündigt werden.

Unverständlich für den Geschäftsleiter von SOS Kinderdorf, Clemens Klingan. 66 Euro pro Tag und Jugendlichen würde das Projekt kosten. „Wenn uns Jugendliche, die sonst nicht Fuß fassen können, das nicht wert sind, dann zweifle ich an unserer Gesellschaft.“ Schaffen Jugendliche es nicht, sich einzugliedern, könnte das bis zu zwei Millionen Euro an Steuergeld kosten, meint Klingan. „Wir haben uns wirklich spezialisiert auf jene, die es auch in überbetrieblichen Lehrwerkstätten nicht schaffen“, sagt Schritter. „Das waren Menschen, bei denen auch das AMS gesagt hat, sie wissen nicht, wo sie sie hintun sollen.“