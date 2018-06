AMS-Erhebungsdienst nimmt nun Jobverweigerer unter die Lupe

Arbeitslosigkeit sinkt, Zahl der Bezugssperren ist im Steigen

Die gute Konjunktur sorgt für einen dynamischen Arbeitsmarkt. Allein in Niederösterreich wurden heuer bis Ende Mai von den 22 AMS-Geschäftsstellen rund 281.000 Vermittlungsvorschläge an Jobsuchende ausgehändigt. 46.400 Personen ist der Wiedereinstieg in das Erwerbsleben gelungen.



Das wachsende Angebot am Arbeitsmarkt verstärkt den Druck auf jene Arbeitslosen, die Angebote verweigern oder vereiteln. Im Vorjahr waren es rund 3500 Personen, denen deswegen das Arbeitslosengeld oder die Notstandshilfe gesperrt worden war. Heuer sind es mit Ende Mai bereits 2532, die per Bescheid dieses Schicksal ereilt hat. Arbeitslos gemeldet waren in NÖ mit Ende Mai insgesamt 46.578 Personen. Um 12,7 Prozent weniger als im Vorjahr.



In ganz Österreich waren mit Ende Mai 286.147 Personen arbeitslos. Das sind um zehn Prozent weniger als im Vorjahr zu dieser Zeit. Zählt man die Schulungsteilnehmer dazu, waren es 359.561 Personen – um 8,9 Prozent weniger als im Vorjahr. Am stärksten zurückgegangen ist die Arbeitslosigkeit in Tirol (minus 16,5 Prozent), am wenigsten in Vorarlberg (minus 4,9 Prozent).