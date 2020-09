American Football: Auf der Jagd nach dem Titel

Bedingt durch die Corona-Pandemie findet in diesem Jahr nur eine abgespeckte Form der Österreichischen American Football Liga (AFL) statt. Der Staatsmeistertitel wird in einer Best-of-five-Serie zwischen den Vienna Vikings und den Graz Giants ausgespielt.

Und auch wenn kein NÖ-Team (Mödling wäre das einzige in der obersten Liga) um den Titel mitmischt, so gibt es dennoch einige Niederösterreicher die sich auf die Jagd nach dem Titel machen. Für manche wäre es sogar ihr erster Meisterschaftstitel.

Doch kein Karriereende

So zum Beispiel für Anton Wegan. Der Runningback spielte die vergangenen zehn Jahre in Mödling bei den Rangers. Vor dem Beginn der neuen Saison wechselte Wegan, gemeinsam mit seinem Bruder Florian, nach Wien zu den Vikings. „Eigentlich stand für mich am Ende der letzten Saison mein Karriereende fest.