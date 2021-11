Am Strand von Koroni findet Voka seine Inspiration

Auch wenn er für seine Ausstellungen viel herum, kommt, läuft er am allerliebsten im Hafen von Koroni ein. „Ich dachte nie, dass sich jemand in ein Land verlieben könnte. Aber genau das ist mir passiert“, betont Vogl.

Angefangen hat alles vor 25 Jahren. „Zu der Zeit habe ich begonnen, in Griechenland Malkurse abzuhalten“, erklärt er. Die Kurse führten ihn auch an den Peloponnes. Es war vor allem die lebensbejahende und gastfreundliche Mentalität der Griechen, für die der Maler und Musiker sofort Feuer und Flamme war. Nach vielen Jahren hat er sich endlich seinen Traum erfüllt und an der Küste niedergelassen.

„Der Platz, an dem ich male, ist im Normalfall nicht von Wichtigkeit. Ich bin total auf mein Bild fokussiert und blende meine Umgebung so gut als möglich aus. In meinem Studio in Griechenland gelingt mir das jedoch nur teilweise. Die Weite des Meeres und das traumhafte Wetter beeinflussen mein Schaffen, ohne dass ich es bewusst wahrnehme“, schwärmt der Künstler. In der Früh zieht es ihn nach einem Strandspaziergang meist auf einen Orangensaft in die Stammtaverne oder in eines der Lokale an der Hafenpromenade.