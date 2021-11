Interview mit Mads Mikkelsen: "Was für Idioten“

In der schwarzhumorigen Actionkomödie des dänischen Regisseurs Anders Thomas Jensen muss Mads Mikkelsen als schweigsamer Söldner Markus Hansen mit dem Tod seiner Frau umgehen, die während eines Zugunglücks ums Leben kam. Ein Mathematiker (Nikolaj Lie Kaas) taucht bei ihm auf und behauptet, bei dem Unglück hätte es sich um ein Attentat gehandelt.

Ein Gespräch mit Mads Mikkelsen über falsche Bärte, extreme Rollen und dänischen Humor.

Sie sind mit Ihrer ungewohnten Gesichtsbehaarung kaum wiederzuerkennen. Ist der Bart echt? Und beeinflusst er Ihr Spiel?

Mads Mikkelsen: Oh ja, der ist echt. Ich habe es in früheren Filmen des Öfteren mit falschen Bärten versucht, aber die sind einfach zu nervig. Ich hatte dauernd Angst, sie würden mir von der Lippe rutschen, sobald ich zu sprechen beginne. Also ja, der Bart ist echt. Und ja, er beeinflusst mein Spiel, indem er mein Selbstvertrauen stärkt. Es ist einfacher, mit diesem Look so zu tun, als könnte man einen ganzen Raum voller Menschen killen, als wenn man aussehen würde wie ein Mitglied der Beatles. Aber sogar für einen Berufssoldaten sieht er ziemlich extrem aus.