Altenpflegerin bestahl in mehreren Bundesländern ihre Pfleglinge

Ermittlungen, an denen 22 Polizeiinspektionen im gesamten Bundesgebiet beteiligt waren, brachten zutage, dass die 48-Jährige ihre Pfleglinge in ein- bis zweimonatigen Abständen gewechselt hatte.

Eine Altenpflegerin soll seit 2017 von ihr betreute Personen um Wertsachen erleichtert haben. Gestohlen wurden von der 48-Jährigen neben Bargeld, Schmuck und Kleidung auch Haushaltsgegenstände. Zwölf Diebstähle in mehreren Bundesländern wurden der rumänischen Staatsbürgerin laut Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich vom Freitag in Summe nachgewiesen. Der Schaden liegt demnach im unteren fünfstelligen Bereich.

Fallweise dürfte der Weggang mit einem Diebstahl verbunden worden sein, so auch im Juli im Bezirk Mödling. Damals berichtete eine 84-Jährige der Polizei, dass die Pflegerin abgereist sei und nun neben Bargeld auch diverse Schmuckstücke fehlen würden.

Nach zunächst erfolgloser Fahndung wurde die Rumänin am Freitag der Vorwoche auf Grundlage einer Anordnung der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt von Beamten der Polizeiinspektion Mattighofen (Bezirk Braunau) festgenommen. Die Beschuldigte wurde in der Folge in die Justizanstalt Ried im Innkreis eingeliefert.