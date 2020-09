Als die kleine Marie (4) Papst Franziskus zum Lächeln brachte

Es sind die Befürchtungen, die so ziemlich jeden Zeremonienmeister quälen – besonders im Vatikan in Rom. Das Protokoll ist auf Punkt und Beistrich vorbereitet, jede Bewegung ist vorgegeben und dann macht ein kleines Mädchen all dem einen Strich durch die Rechnung. Es war die kleine Marie aus Pressbaum, die bei der Privataudienz mit Papst Franziskus auf die Sitzordnung pfiff und einfach zum Stuhl des Heiligen Vaters lief. Während sich die Mienen der Zeremonienmeister verhärteten, entlockte dem Papst der Auftritt des vierjährigen Mädchens ein breites Lächeln.

Marie gehörte zu jener Gruppe von acht Kindern, die mit ihren Eltern nach Rom gereist waren, um das Oberhaupt der katholischen Kirche zu treffen. Gemeinsam ist diesen Kindern, dass sie an Autismus leiden und im Ambulatorium Sonnenschein in St. Pölten, das von Primaria Sonja Gobara geführt wird, betreut werden. Dieses Autismuszentrum ist erst heuer eröffnet worden, nachdem schon im Jahr 2007 die ersten Gespräche dazu zwischen Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner – damals war sie noch Soziallandesrätin – und Sonja Gobara geführt worden waren, um Kindern, die an diesen Entwicklungsstörungen leiden und vor allem auch deren Eltern zu helfen.