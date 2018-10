Als Bürgermeister von Zwettl muss Mold die Ärmel hochkrempeln

Wenn Dienstagabend Franz Mold, 56, zum neuen Bürgermeister von Zwettl ( ÖVP) gewählt wird, übernimmt einer das höchste Amt in der Stadtgemeinde, der zwar seit Jahren auf landes- und kommunalpolitischer Ebene tätig ist, sich aber bisher mehr im Hintergrund hielt. Erst nach seiner Wahl, bei der er sich eine hohe Zustimmung erhofft, will er mitteilen, wie er das Amt anlegen will. Also verlangt er schon vor seiner Wahl blindes Vertrauen. Bewohner und Oppositionspolitiker erwarten sich im Gegenzug einen neuen politischen Stil – mehr Kooperation und weniger „Imperialismus“. In den nächsten Monaten muss der Landtagsmandatar mehrere Baustellen anpacken.

Zuletzt drehte sich in der Gemeinde vieles um das geplante Einkaufszentrum, kurz EKZ, das von der absolut regierenden ÖVP Zwettl als großer Innenstadtmotor gesehen wird. Ob es unterm Strich mehr Jobs bringt, als es kostet, wird die Zukunft zeigen. Ohnehin wird es – wenn es überhaupt kommt – noch länger dauern, bis mehrere Hürden wie die schwierig umsetzbare Zufahrtsbrücke über den Kamp oder das Genehmigungsverfahren – auch wegen der Anrainerbeschwerden – überwunden sind.

Auch ohne Einkaufszentrum droht ein Innenstadtsterben, das längst ansatzweise zu spüren ist. Zu sehr waren die Stadtväter zuletzt auf das EKZ fokussiert und schoben das Thema Stadtentwicklung als Stiefkind lange Zeit vor sich her. Zwar läuft seit über drei Jahren das Projekt Zentrumsentwicklung, doch bisher fehlen konkrete Lösungen. Und die wären angesichts der geöffneten Umfahrung längst überfällig, um die überregionale Kundschaft schon jetzt mit Anreizen in die Innenstadt zu locken.