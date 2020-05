„Allianz wird keine Liebesheirat“

Sieben Tage nach seiner Wahl im Gemeinderat hatte Reinhard Resch ( SPÖ) seinen ersten, großen Auftritt als Bürgermeister der Stadt Krems.

Resch präsentierte die Ressortverteilung und versprach, die Zusammenarbeit zwischen den Fraktionen auf breiter Basis aufbauen zu wollen. Dass sein Vorhaben alles andere als einfach wird, musste er bereits am Ende seiner ersten Pressekonferenz eingestehen. „Sie sehen live, wie vielfältig die Meinungen aller Parteivorsitzenden sind. Unser Miteinander wird sicher keine Liebesheirat“, betonte Resch, der im gleichen Moment darüber schmunzeln musste. Zumindest sei ein neuer, positiver Ton spürbar, freute sich KLS-Mandatar Wolfgang Mahrer.

Mit Lockangeboten will Resch alle Fraktionen ins Boot holen. Er sicherte etwa jeder Fraktion zumindest ein Mandat in einem Gemeindeausschuss zu. Wie so eine Kooperation aussehen kann, versuchte er anhand des Kontrollausschusses zu zeigen. Neben ÖVP und SPÖ sind darin auch Mandatare der Freiheitlichen, Grünen und Kommunisten (KLS) vertreten.

Nicht nur das soll die Gesprächskultur zwischen den Fraktionen verbessern. „Alle Parteien bekommen die vollständige Akteneinsicht. Und jede Partei hat die Möglichkeit, im Stadtjournal eine Kolumne zu verfassen“, betonte Bürgermeister Resch.