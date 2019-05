Allianz im Kampf um künftige Agrar-Milliarden

„Das Verbraucherbewusstsein ist gestiegen, die Konsumenten wollen gesunde Lebensmittel. Umso wichtiger ist unsere gemeinsame Agrarpolitik“, sagte Kaniber und kündigte an, die aktuelle Höhe des EU-Agrarbudgets von rund 365 Milliarden Euro zumindest verteidigen zu wollen. Pernkopf lud sie zur Landesagrarreferentenkonferenz am 24. und 25. Oktober in Wieselburg ein. Dort soll die weitere Vorgehensweise beschlossen werden. Zentral geht es etwa darum, finanzielle Mittel für Jungbauern, die bäuerliche Vermarktung, Renaturierungsprojekte, Schutzwälder oder Wiederaufforstungen zu sichern.

Auch beim heißen Thema Klimaschutz wollen Niederösterreich und Bayern zukünftig enger kooperieren, um sich für die kommenden Dürreperioden zu wappnen. Die bayrischen Agrarwissenschaftler sollen ihr Know-how nach Niederösterreich bringen. „Derzeit erforschen wir klimaresistente Getreidesorten und ressourcenschonende Bewässerungsmöglichkeiten in der Landwirtschaft“, erklärte Kaniber. Im Gegenzug will das Land NÖ den Bayern etwa bei der Umsetzung einer eigenen Katastrophen- und Hagelversicherung beratend behilflich sein. „ Bayern ist unser wichtigster Partner. Wir haben die gleichen Interessen und die wollen wir in Brüssel durchbringen“, sagte Pernkopf nach dem Arbeitsgespräch.