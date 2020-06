Alles rund ums Fleckvieh, Holzspalter und Co.

Es dreht sich wieder alles um die Landwirtschaft. Von 28. Juni bis 1. Juli findet in Wieselburg wieder Niederösterreichs größte Messe, die „Inter-Agrar“, statt. Rund 560 Aussteller informieren von der Hackschnitzelproduktion bis zur Fleckviehzucht, von den neuesten Powerdrinks bis zur Gesundheit von Schafen, Rindern und Schweinen.

Erstmals wird am Messegelände auch die neu errichtete Halle 12, die sogenannte „Landwirt-Halle“ mit zusätzlichen 1200 zur Verfügung stehen. Dort kann man sich von Experten der Landwirtschaftskammer bei jeglichen Problemen beraten lassen.

Gemeinsam mit einem weiteren Hallenausbau hat man für diese Erneuerungen 1,4 Millionen Euro investiert.

Ein besonderes Highlight ist außerdem die Roadshow „Friends on the Road“. Hier erfahren die Besucher alles rund um die Transporteure und können einen Blick in ihre großen Gefährte wagen.

Wer glaubt, eher Herr über die Traktoren zu sein, kann sich wiederum im „Geotrac Supercup“ mit anderen messen. Das An- und Abkoppeln von Geräten, genauso wie das Gleichgewicht halten und natürlich das Können hinter dem Steuer sind hier gefragt.

Zeitgleich findet schon ab 27. Juni auch wieder das Wieselburger Volksfest statt, bei dem es sowohl auf der Bühne, als auch im Vergnügungspark rund gehen wird.

www.messewieselburg.at