Allentsteig: Stellungskampf um Heeresforst

Verteidigungsminister Norbert Darabos (SP) und seine Vertrauensleute feilen nach wie vor an einer Variante, um die Heeresforstverwaltung in Allentsteig auszugliedern. Ein möglicher Plan: Die Heeresforste sollen zunächst als staatliche Gesellschaft (GmbH) geführt werden. So ist die Firma etwa in der Lage, Förderungen für Agrarflächen selbst zu kassieren. Dadurch ist die Existenz von knapp 350 Bauern bedroht, weil ihre Pachtverträge dann höchstwahrscheinlich nicht mehr verlängert werden.

Wie berichtet, wollte das Ministerium schon 2009 die Heeresforstverwaltung den Bundesforsten überlassen, was aber misslang, weil die Parlamentsmehrheit mit einem Trick gegen den Beschluss stimmte.

Dieses Ziel will Darabos – so wird vermutet – über einen Umweg erreichen. Die Bundesheer-Gewerkschafter laufen gegen alle Ausgliederungsvarianten Sturm, weil sie befürchten, dass viele Arbeitsplätze verloren gehen und ein uneingeschränkter militärischer Übungsbetrieb nicht mehr möglich ist.