Allentsteig: Gefecht um Heeresforste geht weiter

Fast 50 Bedienstete der Heeresforste am Truppenübungsplatz (TÜPL) Allentsteig bangen schon wieder um ihre Jobs, obwohl sie mit den Vorgesetzten ihrer zuständigen Dienststellen ein neues Konzept erarbeitet haben, wie sie in Zukunft besser wirtschaften können. Die Alarmglocken schrillen, seit der SP-Verteidigungsminister Norbert Darabos die Heeresforstverwaltung per Weisung einer übergeordneten Abteilung zur "Dienst- und Fachaufsicht unterstellt hat".



Während das Ministerium von einem Auftrag spricht, die Wirtschaftlichkeit zu verbessern, befürchten ÖVP und FPÖ, sowie Gewerkschafter und Bedienstete einen neuen Versuch, die militäreigenen Wälder des 16.000 Hektar großen TÜPL im Waldviertel an die Bundesforste zu übergeben.



"Wenn das passiert, verliert das Bundesheer das Sagen im eigenen Haus", befürchtet Peter Schrottwieser, stellvertretender Vorsitzender der Heeres-Gewerkschaft. Will das Militär üben, müsste es die Bundesforste um Erlaubnis fragen, was die Offiziere verärgert.



Seit Kurzem liegt ein Konzept vor, das die Forst-Bediensteten mit ihren Vorgesetzten formuliert haben. In dem sind drei mögliche Betriebsmodelle festgeschrieben. "Wichtig ist uns, dass der Übungsplatz uneingeschränkt nutzbar bleibt und die Heeresforste gewinnbringender arbeiten können", betont Schrottwieser. In einer Variante, die auch er präferiert, sei erstmals die Wildbret-Vermarktung enthalten, die dem Bundesheer hohe Profite bringen könne.



Trotzdem befürchten viele einen neuen Versuch des Ministers, die heereseigene Forstverwaltung an die Bundesforste zu übergeben. VP-Parlamentarier und FP-Personalvertreter mahnen Minister Darabos zur Vorsicht und stellten eine parlamentarische Anfrage. Eine Ausgliederung widerspreche dem Parlamentsbeschluss.