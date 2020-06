Allentsteig-Drama: "Michael könnte noch leben"

Der Schmerz sitzt nach wie vor tief. Thomas Schober trägt ein tiefschwarzes Polo-Shirt und versteckt seine Augen hinter einer dunklen Sonnenbrille.

Er kämpft mit den Tränen und ist überzeugt, dass sein Sohn Michael (21) noch leben könnte, wenn vor der Panzerfahrt auf dem Truppenübungsplatz Allentsteig keine "leichtsinnigen Befehle" getroffen worden wären. Schober nennt Einzelheiten, die er aus dem Bekanntenkreis des getöteten Panzerfahrers gehört haben will. Das Ministerium spricht von falschen Anschuldigungen.

Wie berichtet, hätte der 21-jährige Berufssoldat den Schützenpanzer "Saurer A1" Anfang Juli nicht lenken dürfen, weil Michael Schober keine gültige Fahrerlaubnis hatte. Während er seinen sechs Monate entzogenen, zivilen Führerschein seit Mai wieder besaß, hätte er seinen Heeresführerschein erst Mitte Juli zurückbekommen.

"Michael informierte damals den Vorgesetzten, dass er keine militärische Lenkberechtigung hat. Trotzdem musste er fahren", will sein Vater wissen. Außerdem soll es am Tag vor dem Unglück eine Besichtigung des Übungsgeländes gegeben haben, bei dem ein anderer Kommandant auf die Gefahren des Areals hingewiesen habe. "Dennoch wurde Michael dort hineingeschickt", kritisiert Schober. Wie berichtet, starb sein Sohn Michael, als der 21-Jährige mit einem 15 Tonnen schweren Panzer in ein Sumpfloch stürzte und ertrank. Vier unverletzte Rekruten konnten noch den 27-jährigen Panzerkommandanten retten.