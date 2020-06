Alle gegen den jungen Bürgermeister

Das Züglein an der Waage könnte in jedem Fall die neue Bürgerliste "AfG – Aktiv für Gmünd" werden, sollte sie in den Gemeinderat kommen. Weil der bisherige SPÖ-Finanzstadtrat Hubert Hauer nicht mehr für die Roten kandidieren darf, tritt der 66-Jährige mit eigener Bürgerliste an. "Wir haben gleich 12 Kandidaten gefunden und wollen am Sonntag mindestens drei Mandate schaffen", sagt Hauer, der Beers politische Arbeit nicht kommentieren will.

Um den Einzug in den Gemeinderat kämpfen auch die Grünen und die Bürgerliste "Gmünder": "Wir sind keine Protestbewegung, sondern wollen mitarbeiten", sagt Peter Krislaty von der Liste "Gmünder". Die FPÖ muss zwei Mandate verteidigen.