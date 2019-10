Alland: Leiche in einem Bach entdeckt

Rettungseinsatz Montagvormittag in Alland im Bezirk Baden.Laut ersten Informationen war in einem Bach eine männliche Leiche entdeckt worden. Auch der Notarzthubschrauber war zum Ort des Geschehens gerufen worden, doch die Ärzte konnten für das Opfer nichts mehr tun.

Untersuchungen

Polizeisprecher Heinz Holub zufolge soll es sich es sich um eine ältere Person handeln, die in dem Gewässer gefunden wurde. "Derzeit deutet nichts auf ein Gewaltverbrechen hin. Die Leichenbeschau wurde aber noch nicht durchgeführt", berichtet er. Möglicherweise war der Mann in den Bach gestürzt und in der Folge gestorben.