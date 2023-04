Alkofahrt im Bezirk Mistelbach mit 2,8 Promille

Ein 39-jähriger Fahrzeuglenker ist am Sonntag im Bezirk Mistelbach mit 2,8 Promille unterwegs gewesen. Dem betrunkenen tschechischen Staatsbürger wurde Polizeiangaben vom Montag zufolge der Führerschein abgenommen und die Weiterreise untersagt. Der Mann wird der Bezirkshauptmannschaft Mistelbach angezeigt.

Aufgrund unsicherer Fahrweise war der 39-Jährige zunächst einem anderen Verkehrsteilnehmer auf der Nord/Weinviertel Autobahn (A5) in Richtung Brünn aufgefallen. Anzeige wurde erstattet. In weiterer Folge wurde der Lenker von Beamten der Autobahnpolizeiinspektion Großkrut in Wilfersdorf angehalten.