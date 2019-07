Alarmstufe 3: E-Bike-Akkus implodierten bei Brand

Um 21 Uhr gingen am Montagabend bei den Alarmzentralen in Wiener Neustadt und Neunkirchen mehrere Notrufe ein. Die Anrufer meldeten, dass sie Explosionen hören konnten und ein Wohnhaus in Flammen stehen würde. Insgesamt 80 Einsatzkräfte aus Pitten (Bezirk Neunkirchen) und umliegenden Gemeinden rückten mit zehn Fahrzeugen an. Glücklicherweise stellte sich heraus, dass nicht ein Wohnhaus, sondern nur eine Garage brannte und sich keine Menschen in unmittelbarer Gefahr befanden.

Umgehend wurde der Brand von mehreren Atemschutztrupps bekämpft. Dadurch wurde ein Übergreifen des Brandes auf das unmittelbar angrenzende Wohnhaus verhindert. Bereits nach 15 Minuten konnte vom Einsatzleiter HBI Peter Luef „Brand unter Kontrolle“ verkündet werden.