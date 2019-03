Alarm in St. Pölten: Feuer bei Ärztezentrum

"Ich lag gerade auf dem Behandlungsstuhl und der Arzt gab mir eine Spritze in den Mund, weil er mir einen Zahn ziehen wollte. Da ging es plötzlich los." Sichtlich schockiert schilderte ein Patient jene Szenen, die sich Montagabend in der Julius-Raab-Promenade in St. Pölten abspielten.