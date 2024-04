AK-Wahlen in NÖ: Briefwahl ist bereits jetzt möglich

Für die AK-Wahl in Niederösterreich ist eine Stimmabgabe per Briefwahl schon jetzt möglich. Darauf weist das Wahlbüro der AK Niederösterreich hin. Von 10. bis 23. April wird dann in vielen Betrieben die AK-Wahl durchgeführt.

Viele tausend niederösterreichische Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen haben in den vergangenen Tagen ihre Wahlkarten für die AK-Wahl in Niederösterreich von 10. bis 23. April erhalten, sagt Christian Haberle, Leiter des AK Niederösterreich-Wahlbüros. „Wie bei Nationalratswahlen auch kann man bei der AK-Wahl schon vor Wahlbeginn per Briefwahl wählen." Eine genaue Anleitung findet sich in den zugeschickten Unterlagen. Wer bis zur letzten Minute zuwartet: Entscheidend für die Gültigkeit ist der Poststempel von spätestens 23. April.

Wahllokale, Betriebe, Servicestellen Alle Wahlkartenwähler- und Wählerinnen können alternativ ihre Stimme in einer der Bezirks- und Servicestellen der AK Niederösterreich abgeben. Wie bei anderen Wahlen auch muss man hier einen Lichtbildausweis vorweisen. Ein etwas anderes Prozedere gibt es für die Wähler und Wählerinnen, für die eines von fast 5.000 Wahllokalen in niederösterreichischen Betrieben bzw. deren Zweigstellen eingerichtet wurde. Diese Wahllokale sind zwischen 10. und 23. April in der Regel an zwei Wahltagen geöffnet. „Sollte jemand zu diesen Zeiten im Betrieb nicht anwesend sein, haben die Wählerinnen u Wähler bis inklusive 7. April die Möglichkeit, eine Wahlkarte bei der AK Niederösterreich zu beantragen, um ihre Stimme per Briefwahl abzugeben“, sagt Haberle.