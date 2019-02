Ärger über Aus für Schutzweg im Zwettler Siedlungsgebiet

Als sie zu hören bekamen, was die Bezirkshauptmannschaft (BH) demnächst vorhat, dachten die Bewohner in der Waldrandsiedlung in Zwettl zuerst an einen Scherz. Doch die behördliche Reaktion ist tatsächlich ernst gemeint und soll die gewünschte Verkehrssicherheit im Bereich des einzigen Schutzwegs im Siedlungsgebiet erhöhen: Der Zebrastreifen kommt weg – fast genau 20 Jahre, nachdem die betroffenen Anrainer jahrelang für einen sicheren Fußgängerübergang nahe dem Buswartehaus gekämpft hatten.

Schon wieder sammeln die Bewohner der Waldrandsiedlung Unterschriften. Diesmal sollen 153 Signaturen „ihren“ Schutzweg retten: „Wir wollten eigentlich erreichen, dass wir ein zusätzliches Warnzeichen – vielleicht ein gelbes Blinklicht – bekommen, um die vielen Raser einzubremsen“, erzählt eine Anrainerin beim KURIER-Lokalaugenschein. Stattdessen soll der Zebrastreifen nach einer behördlichen Überprüfung der aktuellen Verkehrssituation im Frühling weggefräst werden.

Die Grünen sprechen von einem Schildbürgerstreich. „Hier in der Siedlung gibt es viele Schulkinder, viel Busverkehr, einen Kindergarten und einen Greißlerladen. Da ist es völlig unverständlich, dass der Schutzweg wegkommen soll“, sagt die NÖ-Grünen-Chefin Helga Krismer und fragt: „Können wir uns die weiße Farbe für Schutzwege nicht mehr leisten?“