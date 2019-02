Ärger auf Asfinag über (Nicht-)Bau der S8 wächst

Eines hat die KURIER-Regionalumfrage vergangenes Jahr in NÖ gezeigt: Bei großen Straßenprojekten wie der geplante Europaspange durch das Waldviertel sind die Befürworter meist in der Unterzahl. Nicht so im Weinviertel. Da haben es 80,9 Prozent als „sehr wichtig“ eingestuft, dass die Schnellstraße S8 endlich errichtet wird, um Orte wie Deutsch Wagram (Bezirk Gänserndorf) vom Durchzugsverkehr zu befreien. Trotzdem ist eine Umsetzung des Projekts derzeit nicht in Sicht. Das verärgert die betroffenen Bürgermeister.

Friedrich Quirgst, Bürgermeister von Deutsch-Wagram ( ÖVP), und Walter Krutis, Bürgermeister von Raasdorf ( ÖVP), waren schon 2006 in ihren Ämtern als der damalige Landeshauptmann Erwin Pröll ( ÖVP) und Infrastrukturminister Hubert Gorbach (BZÖ) einen Vertrag über den Bau der S8 schlossen. „Damals sind wir davon ausgegangen, dass die Straße 2013 in Betrieb geht“, sagt Quirgst und ergänzt: „Doch bis heute gibt es keinen UVP-Bescheid.“