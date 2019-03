Älteste Europa-Karte in Form einer Königin in Retz entdeckt

Bei Forschungsarbeiten im Weinviertler Stadtmuseum in Retz sind Wissenschaftler auf eine sensationelle Entdeckung gestoßen. Die Archäologin und Kulturforscherin Celine Wawruschka von der Donau-Universität Krems hat einen frühneuzeitlichen Holzschnitt neu bewertet und kam nach einer umfassenden Analyse zu dem Ergebnis, dass darauf die „älteste bekannte Darstellung des europäischen Kontinents in Form einer Königin“ abgebildet ist. Angefertigt wurde das rund 50 mal 70 Zentimeter große Kunstwerk – bestehend aus drei Teilen – im Jahr 1534 vom Tiroler Humanisten Johannes Putsch (1516-1542).

Derartige bildliche Darstellungen eines abstrakten Begriffs – im Fachjargon Allegorien genannt – in Form von Erdteilen seien in der frühen Neuzeit sehr beliebt gewesen. Allgemein gelte die Karte von Putsch als Vorbild aller kartografischen Erdteilallegorien im 16. Jahrhundert: „ Spanien stellt den Kopf der Königin dar, Italien den Arm, Sizilien den Reichsapfel, Österreich und Böhmen liegen in der Körpermitte“, erklärt die Expertin.