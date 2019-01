Achse der Klimaschutz-Willigen

Niederösterreichs Hang zur selbstständigen und vom Bund losgelösten Außenpolitik ist ungebrochen. Erwin Pröll hat seine internationalen Kontakte stets gepflegt, Johanna Mikl-Leitner tut das ebenfalls und ihr Stellvertreter Stephan Pernkopf erweitert die Zahl der NÖ-Partner im Ausland laufend. Vor allem in Umweltfragen wurden in letzter Zeit vermehrt Allianzen geschmiedet. Jetzt war Pernkopf in Sachen „Klimadiplomatie“ unterwegs.

Der Umstand, dass Niederösterreich seit 2015 seinen Strom zur Gänze aus erneuerbarer Energie erzeugt, hat dem Bundesland international Aufmerksamkeit beschert. Daraus entstanden diverse Partnerschaften. Um diese Beziehungen zu festigen, vergibt Niederösterreich seit einiger Zeit die Auszeichnung zum „Energiebotschafter“. Prominentester Träger dieses Titels ist Kaliforniens Ex-Gouverneur Arnold Schwarzenegger, selbst engagierter Klimaschützer.

Bei einem Besuch in Stuttgart hat Pernkopf nun auch den Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann zum Energiebotschafter ausgezeichnet. „Er geht das Thema mit Hausverstand an. Er spielt nicht Umwelt und Wirtschaft gegeneinander aus“, sagt Pernkopf über den Grün-Politiker, der Baden-Württemberg seit 2011 als Ministerpräsident führt.

„Wir verfolgen natürlich die Energiepolitik Niederösterreichs mit großem Interesse. Was Sie erreicht haben, ist Ansporn für unsere Bemühungen“, sagt Kretschmann anlässlich des Treffens im Staatsministerium. Im Herbst letzten Jahres war der Ministerpräsident beim „Globale Climate Action Summit“ in San Francisco entschieden gegen US-Präsident Donald Trump aufgetreten und hatte um internationale Klima-Bündnisse geworben. „Es steht nicht weniger auf dem Spiel als unsere Zivilisation“ , so Kretschmann damals. Eine Haltung, die Pernkopf unterstützt: „Die Kraft der Umsetzung geht von den Regionen aus. Wir wollen nicht auf Ergebnisse irgendwelcher Klimakonferenzen warten. Wir wollen handeln. Und deswegen wollen wir unsere Partnerschaften auch nutzen, um gute Ideen und Maßnahmen mit nach Niederösterreich zu nehmen.“