Zweifache Mutter starb bei Wohnungsbrand

Die Einwohner in Achau (Bezirk Mödling) sind geschockt. Für sie gab es am Ostermontag nur ein Thema: Die zweifache Mutter Michaela W. (36) ist bei einem Brand in ihrer Wohnung ums Leben gekommen, ihre Kinder waren glücklicherweise nicht zu Hause. „Ich kann das gar nicht fassen, ich kannte sie“, sagt ein Mann am Montag Nachmittag zum KURIER. Dann versagt seine Stimme.

Gegen 0:40 Uhr wurden die umliegenden Feuerwehren zu dem folgenschweren Einsatz alarmiert. „Beim Eintreffen der Einsatztrupps drangen die Flammen bereits aus den Fenstern“, schildert Einsatzleiter Christian Giwiser. 110 Mann kämpften gegen die Flammen an, das Feuer griff auch auf die darüberliegende Etage und den Dachstuhl über.

Endgültig konnte der Brand gegen 2.45 Uhr gelöscht werden. Dazu schnitten die Einsatzkräfte Teile der Dachkonstruktion heraus, um eine bessere Löschwirkung zu erzielen. „Die Flammen loderten meterhoch in den Himmel“, schildert Nachbar Karl Grabner. Der 60-Jährige wohnt nur wenige Meter neben der Unglücksstelle. „Danach hat eh schon der Pager geläutet und ich bin sofort zum Einsatz gerast“, berichtet der langjährige Feuerwehrmann.

Die unmittelbaren Nachbarn, die sich alle selbst in Sicherheit brachten, konnten nicht mehr in ihre Wohnungen zurück und kamen bei Verwandten oder Freunden unter. „Die Statik muss erst von Technikern überprüft werden“ sagt Einsatzleiter Giwiser. Durch die hohe Hitzeeinwirkung waren die Stahlbeton-Zwischendecken teilweise geschmolzen. Erst am späten Nachmittag konnten Bestatter die Leiche der 36-jährigen Frau aus der Wohnung bergen.