Absturz von Polizeihubschrauber: Erste Hinweise zur Ursache bekannt

Ausfälle von Systemen werden simuliert

Die Ausbildung zum Berufshubschrauberpiloten der Flugpolizei dauert – abhängig von Vorkenntnissen – zwischen 12 und 18 Monaten. Im Zuge dieser Ausbildung werden auf dem Flugplatzgelände in Bad Vöslau auch unvorhergesehene Zwischenfälle und plötzliche Ausfälle von Bordsystemen bei den Flugtrainings simuliert.

Im Zuge einer solchen Simulation soll es am Dienstag zu dem Absturz gekommen sein, heißt es aus gut informierten Kreisen. Der Flugschüler hätte dabei den Ausfall eines Systems in der Luft managen und auch in dieser Situation sicher weiterfliegen sollen. Dieses Manöver knapp über dem Boden sei aber nicht gut ausgegangen, so die Erstinformation. Bestätigen wollte man dies im Innenministerium zunächst nicht.