Zehn Meter über Felswand gestürzt: 55-Jährige am Schneeberg schwer verletzt

Mit einer schweren Verletzung endete am Sonntag der Ausflug einer 55-jährigen Niederösterreicherin im Rax-Schneeberg-Gebiet. Die Frau war um etwa 17 Uhr im Abstieg vom Naturfreundehaus auf der Knofeleben im oberen Bereich des versicherten Mariensteigs gestolpert und mindestens zehn Meter über eine Felswand abgestürzt.

Sie blieb in einer Schotterrinne liegen. Ihre vier Begleiter setzten umgehend die Rettungskette in Gang. Eine Bergung durch den Notarzthubschrauber war aufgrund des Nebels in Wiener Neustadt und der Lage in einer steilen Felsrinne nicht möglich. Daher rückte die Bergrettung Reichenau aus, versorgte das gebrochene Bein und brachte die Verletzte mit einer Alpintrage über die Schotterrinne ins Tal.