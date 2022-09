Ein Führungswechsel steht im Herbst an der Spitze der niederösterreichischen Bildungslandschaft an. Bildungsdirektor Johann Heuras läutet zwar noch den Start ins neue Schuljahr ein, wird aber sein persönliches Semesterzeugnis nicht mehr in Empfang nehmen, weil er sich bis dahin in den Ruhestand zurückgezogen haben wird. Heuras wird im Oktober 65 Jahre alt.