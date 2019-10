Abbiegeassistent auch bei Blaulicht

Tödliche Unfälle

Ihren Ausgangspunkt fand die Debatte rund um Abbiegeassistenten im Februar 2019, als ein Neunjähriger auf dem Schulweg von einem abbiegenden Lkw getötet wurde. Besorgte Eltern starteten wenige Tage später eine Petition, die vom Vater des Getöteten unterstützt wurde. Zehntausende Menschen machten bei der Unterschriften-Aktion mit.

Folgen

Die Debatte erreichte deshalb schnell die Politik, woraufhin der damalige Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) zu einem Sondergipfel in Sachen Lkw-Sicherheit einlud. Das Ergebnis dieser Diskussion war für viele nicht befriedigend: Vorerst wurde keine Verpflichtung für Abbiegeassistenten bei Lkw eingeführt. Andere Sicherheitsvorkehrungen wie Spiegelsysteme sollten zunächst Abhilfe schaffen. Dass mit der Verpflichtung noch abgewartet wurde, hatte mehrere Gründe: Erstens schreibt die EU die Systeme ab 2022 ohnehin vor, zweitens sind die Um- und Einbauarbeiten mit hohen Kosten verbunden und drittens ist vorerst nicht klar, welches System für welche Zwecke am besten geeignet ist.

Wien prescht vor

In Wien testen die MA48

(Abfallwirtschaft) und die MA 28 (Straßenverwaltung) gleich mehrere Systeme. In einer ersten Bilanz nach mehreren Wochen zeigten sich die Wehwehchen. Im Fall der Müllabfuhr schlugen viele Systeme oftmals vorschnell an. Dass jedes Mal der Alarm ausgelöst wird, wenn ein Mitarbeiter der MA48 mit einer Mülltonne vorbeigeht, ist natürlich nicht sinnvoll.

Dennoch ist man mit den ersten Ergebnissen zufrieden. Getestet werden zwei Systeme – eines, das mit Radar arbeitet sowie eines mit Ultraschall. Laut Ansicht von MA46-Leiter Markus Raab eigne sich Ersteres besser.