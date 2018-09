Ab Dezember mehr Züge auf den Nebenbahnen

Die neuen ÖBB-Fahrpläne, die in Niederösterreich Verbesserungen auf insgesamt sechs Regionalbahnen bringen werden, sind auf Schiene. Ab 9. Dezember fahren die Züge auf der Kamptal-, Kremser-, Traisental-, Erlauftal-, Puchberg- und Gutensteinerbahn wesentlich öfter als bisher. Durch das erweiterte Angebot ergeben sich ungefähr 500.000 mehr Bahnkilometer und 1,9 Millionen zusätzliche Sitzplätze. Dafür investiert das Land Niederösterreich rund fünf Millionen Euro. „Mit diesem Paket erleben wir eine deutliche Stärkung des öffentlichen Zugverkehrs und eine Ausweitung des Angebots ganz im Sinne der Pendler“, erklärt Verkehrslandesrat Ludwig Schleritzko ( ÖVP).

In erster Linie will man neben den Berufs- und Bildungspendlern auch Touristen und Gelegenheitsfahrer dazu bewegen, die Regionalbahnen im größten Flächenbundesland Österreichs stärker zu nutzen. Um das Ziel zu erreichen, ist ein „wichtiger Schritt, die Fahrpläne so zu vereinfachen, dass sie mithilfe von Halbstunden- und Stundentakten leichter einprägsam werden“, sagt Wolfgang Schroll, Geschäftsführer des Verkehrsverbunds Ostregion (VOR). Daher soll es auch viele Fußnoten und Eingrenzungen wie etwa „verkehrt nur von 1. Mai bis 26. Oktober“ nicht mehr geben.