A5 nach Lkw-Unfall im Bezirk Mistelbach gesperrt

Die Nord/Weinviertel Autobah n (A5) ist nach einem Lkw-Unfall am Montagnachmittag bei der Anschlussstelle Wolkersdorf-Nord (Bezirk Mistelbach) gesperrt worden. Nach ÖAMTC-Angaben dürfte ein mit Fliesen beladener Lastwage n gegen einen Anpralldämpfer gefahren sein, Diesel lief aus.

Verletzt wurde niemand, hieß es von der Polizei auf Anfrage. Die A5 Richtung Wien dürfte bis in die Abendstunden gesperrt bleiben. Es bildete sich Stau, der Zeitverlust betrug rund 45 Minuten.

Die Feuerwehr Wolkersdorf wurde gegen 14 Uhr alarmiert. Der Lkw wurde schwer beschädigt. Ausweichen war über die B7 möglich, informierte ein ÖAMTC-Sprecher. Der Verkehr wurde bei Wolkersdorf umgeleitet, nachkommende Lenker wurden bei Hochleithen abgeleitet.