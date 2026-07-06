Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
A5 nach Lkw-Unfall im Bezirk Mistelbach gesperrt
Sperre bei Wolkersdorf-Nord: Stau und Verzögerungen Richtung Wien sind die Folge.
Zusammenfassung
- Die A5 Richtung Wien wurde nach einem Lkw-Unfall bei Wolkersdorf-Nord im Bezirk Mistelbach am Montagnachmittag gesperrt.
- Ein mit Fliesen beladener Lastwagen prallte laut ÖAMTC gegen einen Anpralldämpfer, Diesel trat aus, verletzt wurde niemand.
- Es kam zu Stau und rund 45 Minuten Zeitverlust, der Verkehr wurde über die B7 sowie bei Wolkersdorf und Hochleithen umgeleitet.
Die Nord/Weinviertel Autobahn (A5) ist nach einem Lkw-Unfall am Montagnachmittag bei der Anschlussstelle Wolkersdorf-Nord (Bezirk Mistelbach) gesperrt worden. Nach ÖAMTC-Angaben dürfte ein mit Fliesen beladener Lastwagen gegen einen Anpralldämpfer gefahren sein, Diesel lief aus.
Verletzt wurde niemand, hieß es von der Polizei auf Anfrage. Die A5 Richtung Wien dürfte bis in die Abendstunden gesperrt bleiben. Es bildete sich Stau, der Zeitverlust betrug rund 45 Minuten.
Die Feuerwehr Wolkersdorf wurde gegen 14 Uhr alarmiert. Der Lkw wurde schwer beschädigt. Ausweichen war über die B7 möglich, informierte ein ÖAMTC-Sprecher. Der Verkehr wurde bei Wolkersdorf umgeleitet, nachkommende Lenker wurden bei Hochleithen abgeleitet.
Kommentare