A4: Auto krachte frontal gegen Mauer und stürzte in Baugrube

Ein Großaufgebot an Rettungskräften forderte in der Nacht von Montag auf Dienstag ein schwerer Unfall auf der A4 Richtung Wien zwischen Bruck an der Leitha und Fischamend. Der Lenker eines voll besetzten Pkws fuhr aus noch unbekanntem Grund auf einer eigentlich abgesperrten Baustellenspur. Das Auto krachte in Folge frontal gegen eine Schalungsmauer und stürzte danach in eine tiefe Baugrube. Dort kam der Wagen seitlich zum Liegen.

Als die Einsatzkräfte am Unfallort ankamen, befanden sich die fünf schwerverletzten Insassen teilweise noch in dem völlig deformierten Fahrzeug. Die Feuerwehr Bruck schaffte einen Zugang zu den Schwerverletzten für die Notärzte. Die fünf Insassen wurden in die Krankenhäuser Wien Meidling, Mödling, Baden und Hainburg gebracht. Ein Patient wurde nach Krems geflogen.